- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن هدم عقارات بمسار محور شنزو آبى بمدينة نصر وتسكين 10 آسر بالمحروسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتم استكمال اعمال الإزلالات اليوم بحضور العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق، وتم نقل وتسكين 10 أسر من منطقة مدينة الامل "عزبة الهجانة" سابقا، وتسكينهم في مدينة المحروسة.
ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.
ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية .
وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.
تسكين الآسر
لجان المحافظة تتابع أعمال الإزالة ونقل السكان
هدم عقارات بمسار محور شنزو آبى
لجان المحافظة تتابع أعمال الإزالة ونقل السكان