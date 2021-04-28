شكرا لقرائتكم خبر عن هدم عقارات بمسار محور شنزو آبى بمدينة نصر وتسكين 10 آسر بالمحروسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال هدم العقارات الواقعة بمسار محور شنزو آبى الجارى تنفيذه بمدينة نصر، ويتم نقل وتسكين الأسر بمسار المحور بمدينة الأمل إلى وحدات بديلة مفروشة بمشروع المحروسة بالسلام، حيث يربط الطريق الجديد منطقة مدينة نصر والطريق الدائرى بطريق السويس و الذي يمر داخل مدينة الامل حتي طريق السويس

وتم استكمال اعمال الإزلالات اليوم بحضور العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق، وتم نقل وتسكين 10 أسر من منطقة مدينة الامل "عزبة الهجانة" سابقا، وتسكينهم في مدينة المحروسة.

ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية .

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.



تسكين الآسر