شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء العام الدراسى لصفوف النقل و2 مليون تلميذ بالرابع الابتدائى أدوا الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم طلاب صفوف النقل (الصف الرابع الابتدائى والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).

وحضر اليوم 2 مليون و88 ألف و665 طالب/طالبة بالصف الرابع الابتدائى لأداء الاختبار المجمع من إجمالى 2 مليون و152 ألفا و127 طالب/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 97.05%.

وحضر مليون و733 ألفا و380 طالبا/طالبة بالصف الأول الإعدادي من إجمالي مليون و793 ألفا و390 طالبا/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.65%.

وقررت الوزارة أن تكون امتحانات شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسي لسنوات النقل، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.