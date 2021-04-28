شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 400 شيشة فى حملة مكبرة بشرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ حملة مكبرة بشارع عباس العقاد وعدد من الشوارع المتفرعة منه، شرق مدينة نصر، استجابة لشكاوى المواطنين، واستهدفت رفع إشغالات المقاهى والباعة الجائلين، ومتابعة الالتزام من الكافيهات بحظر الشيشة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقاد الحملة العميد أحمد أنور، رئيس حى شرق مدينة نصر، بالتعاون مع قوات الشرطة وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة المستمرة لمدة 3 أيام مصادرة 400 شيشة وعدد كبير من الإشغالات الخاصة بالكافيهات والباعة الجائلين وتم رفع الإشغالات بشوارع " كابول، وعدنان الراوى ، وشمس الدين الذهبى ، وعباس العقاد، وسوق محمود طلعت ، وشارع يوسف عباس ، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى نفس السياق، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شدد المحافظ، على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.