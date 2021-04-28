الصحة: افتتاح أرض المعارض الشهر المقبل كمركز لتلقي لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يجرى الانتهاء من تجهيزات مركز أرض المعارض للبدء في افتتاحه بداية من الشهر المقبل أمام المواطنين، مع استمرار العمل على زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات خلال الفترة المقبلة؛ لاستيعاب أعداد المواطنين.

وخلال العرض، تحدثت الوزيرة عن الدعم المجتمعي لتعزيز إجراءات الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، والدور الذي يقوم به فريق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، التابع لوزارة الصحة والسكان، في توعية المواطنين، والذي يضم حوالي 5 آلاف مثقف صحي، و14 ألفا من الرائدات الريفيات يرتدون زيا مخصصا لهم مع وجود أجهزة "تابلت" في حوزتهم تم ربطها بقاعدة بيانات مبادرات الصحة العامة و100 مليون صحة، مشيرة في هذا السياق إلى تواجد أعضاء من هذا الفريق في أماكن عديدة متفرقة، منها الأسواق العامة، ومحطات الأتوبيسات ومترو الأنفاق، والمولات التجارية والأسواق، إلى جانب تواجدهم في دور العبادة، وصالونات الحلاقة؛ وذلك من أجل نشر التوعية وتثقيف المواطنين في المجال الصحي بشكل عام، وإمدادهم بطرق الوقاية السليمة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ولا سيما أثناء التواجد في الأماكن العامة وأماكن تجمع الجمهور.

كما استعرضت الوزيرة نماذج من الجهود التي قامت بها فرق التواصل المجتمعي خلال الفترة الماضية، لافتة في ضوء ذلك للمشاركة المجتمعية التي قام بها أعضاء الفريق الصحي في احتفالية يوم اليتيم في الأول من إبريل الجاري، والذي تم خلاله تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والأمراض المزمنة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم لدى الأطفال، كما تم في الوقت نفسه تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية في معظم دور الأيتام.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن فرق التواصل المجتمعي قامت أيضا بنشر التوعية وتحذير المواطنين من تفشي فيروس كورونا في محافظات الصعيد، خلال الأسابيع الماضية، كما شارك فريق التواصل المجتمعي في حل أزمة التكدس في مراكز تقديم اللقاح، وتنظيم دخول الجمهور للحصول على لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى نشاط فرق التواصل المجتمعي لوزارة الصحة والسكان لتقصي وباء فيروس كورونا بمحافظة سوهاج، وكان قوام الفريق 15 فردا من فريق التثقيف الصحي، و100 فرد من التواصل المجتمعي، و4 قوافل طبية من فرق 100 مليون صحة؛ حيث قامت الفرق بجولة في 11 مركزا بالمحافظة وعدد من القرى، قاموا خلالها بزيارة عدد من المستشفيات، وأماكن التجمعات، إلى جانب المقاهي والأسواق العامة، كما تم زيارة بعض حالات العزل المنزلي، وتقديم الدعم وتوصيل الأدوية إليهم، واعتمدت فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي على عُمد القرى وشيوخها في بث رسائل التوعية الصحية، وطرق الوقاية الصحيحة من الإصابة بالمرض، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الوقائية، إلى جانب الدور المهم الذي قام به شيوخ المساجد وقساوسة الكنائس في التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس.​