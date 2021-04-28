الصحة: معدل إصابات كورونا 5 أضعاف العام الماضي.. و5 محافظات هي الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوعي، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعية، التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائي الحالي ارتفع إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ 1248حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريباً، منوهة إلى أن محافظات: القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.