لماذا لا يتم وضع احتياجات "كورونا" بالموازنة؟.. برلماني يتساءل خلال مناقشة موازنة "الصحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شارك النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الأربعاء ، لمناقشة موازنة وزارة الصحة عن عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وتساءل منصور، خلال اجتماع اللجنة: لماذا لا يتم وضع احتياجات كورونا في الموازنة؟ مشيرًا إلى أنه لا بد من رقابة شديدة ومراجعة لبيان أوجه الصرف في كل المحافظات.

وتساءل النائب عن آليات التعاقد مع الأطباء وهيئة التدريس بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه؛ حتى لا تتكرر أزمة تعيينات الشهر العقاري والمعلمين، وما أسباب تقليل صيانة الآلات والمعدات من ٣٦٢ مليون جنيه إلى ١٦٢ مليون جنيه، في حين أن المعدات زادت من ٢.٥ مليار إلى ٣.٦ مليار.

وتابع منصور: ما تفسير بند آلات ومعدات طبية من صفر إلى ٧٠٠ مليون جنيه، والصيانة ٢٠٠ مليون جنيه؟ ولماذا زاد إيجار وسائل النقل من ٨ ملايين جنيه إلى ١١٠ ملايين جنيه؟ وما أوجه صرف ٩.٣ مليار جنيه (مبانٍ غير سكنية).

وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب تأخير الإنشاءات بمستشفى صدر الجيزة بحي العمرانية التي تخدم ٩ ملايين مواطن جيزاوي؟ ولماذا لا يتم صرف بدل مخاطر للمهندسين والفنيين القائمين على صيانة الأجهزة الطبية؟ واصفًا هذا الأمر بـ"مصيبة"، مستطردًا: "نرمي الناس في المخاطر دون صرف بدل مخاطر"، مطالبًا بإضافتها بالموازنة.

وتساءل رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي عن موقف تكليف الصيادلة.