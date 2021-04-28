ضبط تاجر استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

القت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى تجارة الأجهزة الكهربائية بسوهاج .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج) و (3) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة بالقانون.

واكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام تاجر أجهزة كهربائية ، مقيم بدائرة المركز بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص به ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون .

كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.