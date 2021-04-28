اصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من السيطرة على الموقف وضبط 4 من مرتكبى الواقعة بقنا .

تلقى مركز شرطة نقادةبمديرية أمن قنا بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بنجع بشلاو بدائرة المركز .

و على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول (مرشد سياحى "مُصاب بعيار نارى بالصدر"، وخمسة عمال أحدهم مُصاب بعيار نارى بالقدم) و طرف ثان (5 أشخاص "عاملين وثلاثة عاطلين") جميعهم مقيمون بذات الناحية لخلافات مالية بينهم، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية نتج عن ذلك الإصابات، وكذا إصابة (مزارع، مقيم بذات الناحية "تصادف تواجده بأرضه الزراعية بذات الناحية") بعيار نارى بالكتف الأيمن.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص من طرفـى المشاجرة وبحوزتهم 4 بنادق آلية .

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لذات السبب مما أدى لحدوث الإصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.