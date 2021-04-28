توجيه من رئيس استئناف القاهرة لإنجاز طعون نقض الجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

وجه المستشار عبده عطية الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى العمل علي مراعاة تحقيق العدالة الناجزة بشأن طعون نقض الجنح بالمحكمة وعلى ذلك قام المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح عضو المكتب الفني بالمحكمة والمشرف علي ادارة طعون نقض الجنح بعمل حصر لجميع الطعون المحبوس فيها المتهمين علي ذمة الجنح المطعون علي احكامها بالنقض وتحديد جلسات عاجلة لجميع تلك الطعون وكذا تم تحديد جلسات لجميع الطعون علي الجنح الاقتصادية وكذا الطعون علي قضايا التهرب الضريبي وكذا تم الانتهاء من تحديد جلسات لجميع طعون نقض الجنح المقيدة بأرقام طعون في الفترة من ١/١/٢٠٢٠ حتي ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتي تندرج تحت السنة ( ١١ ق ) .. وجاري رفع بيانات جميع الطعون السابقة على الحاسب الآلي بإدارة طعون نقض الجنح تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي تشهده المحكمة تماشيا مع السياسة العامة للدولة بشأن سياسة التحول الرقمي .

صرح المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح بانه لم يتبق بإدارة طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة سوي الطعون المقيدة عام ٢٠٢١ والتي سيتم قريبا تحديد جلسات للطعون المحبوس المتهمين علي ذمتها وكذا الطعون علي الجنح الاقتصادية وعلي قضايا التهرب الضريبي وذلك بعد عمل الحصر اللازم لجميع تلك الطعون لمواكبة العمل علي تحقيق العدالة الناجزة .