مجلس الدولة: مد فترة تلقي طلبات تعيين قاضيات لـ 6 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ليوم 6 مايو 2021.

تأتي هذه الخطوة نظرًا لصدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية، اعتبارًا من غدا الخميس الموافق 29 أبريل، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي، أن ذلك في إطار حرص إدارة مجلس الدولة على منح فرص متكافئة لجميع العضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.