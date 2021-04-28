شكرا لقرائتكم خبر عن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا .. حالة وفاة في مستشفى العريش العام بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي رجل أربعيني في مستشفى العريش العام، اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 148 حالة منذ بداية جائحة كورونا

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان، الأربعاء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرته.

من جانبه قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن حالة الوفاة لرجل في السابعة والأربعين من العمر ، من مدينة العريش، وتوفي داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد