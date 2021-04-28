شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة المنيا: تحويل الكتاب الجامعي الورقي لـ«إلكتروني» بدءًا من العام الدراسي القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة التعليم الجامعي، ووفقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات؛ وافق مجلس جامعة المنيا على تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني اعتباراً من العام الدراسي القادم، وذلك في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الجامعات المصرية، وإتاحة المحتوى العلمي أمام الطالب إلكترونيًا.

وخلال انعقاد مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، قدم «عبدالنبي» درع الجامعة للعقيد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري؛ تقديرًا لما قدمه من جهد وتفاني وحرص على خدمة الجامعة خلال فترة توليه العمل بالجامعة وحتى بلوغه السن القانونية، مؤكدًا أن تكريم الجامعة لأبنائها المخلصين يُعد من السياسات والثوابت التي تلتزم بها الجامعة، إيماناً منها بدور مُنتسيبيها واسهاماتهم في نهوضها وارتقائها، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد والصحة والعافية بالمرحلة القادمة.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاة التباعد، وتقليل الكثافة بأتوبيسات نقل الطلاب داخل الحرم الجامعي إلى 50% من طاقتها، مشيداً بمجهودات أعضاء هيئة التدريس في إنهاء رفع جميع مقرراتهم الدراسية بالكليات على منصة الجامعة التعليمية، وتفاعلهم مع طلابهم بما يوفر بيئة تعليمية فعالة، موجهاً إلى إنجاز أعمال المعاملات الخاصة بالتنويهات الإلكترونية، التي تقدمها الجامعة من خلال التواصل الرقمي لطلابها وباحثيها والخريجين، وذلك نظراً للحاجة الماسة إليها خلال جائحة كورونا

وأكد «عبدالنبي» على تسلم مركز الاختبارات الإلكترونية 1050 جهاز حاسب آلي كأسبقية أولي، استعدادًا لبدء الاختبارات الإلكترونية بالفصل الدراسي الثاني لكليات القطاع الطبي، يتبعها خلال شهور 3800 جهاز أسبقية ثانية؛ بما يعكس مدى اهتمام الدولة والتزامها بتنفيذ سياستها لتطوير منظومة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا أعمال الفحص والتركيب للأجهزة بكبائن المركز طبقاً لآليات التسلسل الرقمي المعدة بأماكن الطلاب خلال آدائهم الاختبارات ومتابعة حضورهم.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الجامعية التخصصية للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة أو المشتبه اصابتها بفيروس كورونا، وتكريس المجهودات العلمية لكوادرها البشرية وما تمتلكه من تجهيزات وقدرات تقنية بمستشفياتها لمواجهة الجائحة، مضيفًا انه تم زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفى القلب والصدر الجامعي «مستشفى العزل» حاليًا بعدد 20 سريرًا لتصل إجمالي طاقتها الاستيعابية إلى 36 سرير عناية مركزة، تم تخصيص 50% منها لتقديم الخدمة مجانًا