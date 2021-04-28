شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصاري»: استمرار جولات الجهاز التنفيذي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، عدداً من الأحياء والقرى والمناطق بمركز الفيوم، للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، والمواعيد الصيفية، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة المرافق، ورؤساء الأحياء.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، شملت تفقد الطريق الدائرى، ومناطق قحافة، والحادقة، وقرية سنوفر، وميدان الفنية، وشارع النبوي المهندس بمدينة الفيوم، أضافة إلى قرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، ودمو.

وجه المحافظ خلال الجولة رئيس مدينة الفيوم، بغلق ٥ مقاهٍ لتقديمها «الشيشة» للمواطنين بالمخالفة، وذلك بواقع ٢ مقاه بقحافة، ومقهى بمدخل سنوفر، ومقهى بالحادقة، ومقهى امام معهد الأورام بمدينة الفيوم، بالاضافة إلى غلق محل ملابس بدمو لمخالفة المواعيد الصيفية للفتح والغلق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى توجيهات محافظ الفيوم، لرئيس مدينة الفيوم بمتابعة تطبيق المطاعم والمحال التجارية الإجراءات الاحترازية، وارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة وأماكن التجمعات، وتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، وكذلك رفع اشغالات المقاهي والمحال التجارية.

في ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة تفقدية بقرى مركز طامية، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى، ووجه نائب المحافظ، بغلق ٩ مقاه بمدينة طامية لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وغلق مخبز، و٢مطعم بمدينة طاميه، بالإضافة إلى غلق مطعم وغلق ٦ مقاه بقريه الروضه، ومقهى بقريه دوار جبله التابعة لمركز ومدينة سنورس.

كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزى، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والحماية الشخصية للفرق الطبية، ومراجعة نسب الإشغال بالمستشفى، وكذلك نسب مخزون الأكسجين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفى سياقٍ متصل، تفقد المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، عدد من القرى بمركز اطسا، للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالمواعيد الصيفية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى، تم خلالها تحرير ٤٧ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب.

كما قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بجولة تفقدية بمركز سنورس شملت، ميدان سنورس، ومنطقة ابو عيطه، وشوارع متولى الشعراوى وناصر، وبورسعيد، كما تم خلال الجولة تحرير ٢١ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب، ورفع ٣٦ حالة إشغال طريق فضلاً عن ازالة فورية لحالة تعدى ببناء سور متر ونصف بالطريق العام لتيسير حركة المارة.