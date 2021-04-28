شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأربعاء، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفي هذا الإطار، شنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، الأربعاء، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة لحالة بناء مخالف، عبارة عن سقف للدور الثاني بمساحة ١٩٥ مترًا، بقرية المعالي التابعة للوحدة المحلية بالجديدة، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة لإزالة التعديات بنطاق الوحدة المحلية بصافور، وأسفرت الحملة عن إزالة كلية في المهد لغرفتين بالطوب الأحمر مقامتين دون الحصول على ترخيص بمساحة ٥ أسهم بما يعادل ٦٧.٥ متر داخل الحيز، وتم التحفظ على المخالف وعرضه على النيابة العسكرية