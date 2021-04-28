شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة .

وقال وزير الأوقاف: «إن مصر تعد أنموذجًا متميزًا في تحقيق المواطنة المتكافئة بين جميع أبنائها دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا».

واختتم وزير الأوقاف قائلا: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».