شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: انتهاء امتحانات الـ«midterm» قبل عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت جامعة الإسكندرية، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد وتوخي الحذر في الفترة الحالية، ودعت كافة منتسبيها بضرورة تلقى تطعيم كورونا كونه أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الفيروس.

وأكد المشاركون في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد الأربعاء والممتد حتى 30 أبريل الجارى، على كافة العمداء بضرورة الإنتهاء من أعمال إمتحانات الـ midterm للفصل الدراسي الثاني قبل عيد الفطر المبارك، الإنتهاء من إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب، والاستمرار في الدراسة بنظام الـ هجين مع تطبيق الإجراءات الإحترازية بصرامة وحزم وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب الذين يسدد عنهم الرسوم الدراسية من خلال صندوق التكافل الطلابى بالجامعة من دفع بقية المصروفات الإدارية المقررة بالجامعة، مع مراعاة الآثار المترتبة على هذا القرار.

كما وافق المجلس على إضافة مقرر اختياري بعنوان «سكان مصر والتنمية المستدامة» ليكون أحد المقررات الإختيارية كمتطلب جامعة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بالجامعة.

جامعة الاسكندرية: استمرار الدراسة بنظام الهجين .. وانتهاء إمتحانات الـ"midterm" قبل عيد الفطر (صور)

جامعة الاسكندرية: استمرار الدراسة بنظام الهجين .. وانتهاء إمتحانات الـ"midterm" قبل عيد الفطر (صور)