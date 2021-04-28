شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» توقع مذكرات تفاهم مع 5 جامعات روسية وسعودية وألمانية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة الإسكندرية، الأربعاء، مذكرات تفاهم مع 5 جامعات وهيئات محلية واجنبية، شملت السعودية وروسيا وألمانيا، وذلك من التعاون العلمى والاكاديمى والبحثى المشترك.

وأعلنت الجامعة خلال اجتماع مجلسها المنعقد، الأربعاء، والممتد حتى 30 أبريل الجارى، توقيع مذكرات تعاون مع كل جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بشأن التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية والثقافية، ومذكرة التفاهم بين كلية الفنون الجميلة جامعة كاسيل بألمانيا، وبروتوكول التعاون بين كليتى الطب والعلوم ( وحدة الميكروسكوب الإلكتروني)، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة روسيا للتربية البدنية والشباب والسياحة، ومذكرة التفاهم بين كلية التربية للطفولة المبكرة ومشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة JICA.

ووافق المجلس على إضافة مقرر اختياري بعنوان «سكان مصر والتنمية المستدامة» ليكون أحد المقررات الإختيارية كمتطلب جامعة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بالجامعة.

كما وافق المجلس على ترقية 18 عضو هيئة تدريس، 10 إلى وظيفة أستاذ و8 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 16 مدرس، ومنح 24 درجة دكتوراة، و41 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.