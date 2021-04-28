شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: صعوبة في امتحاني الفيزياء والكيمياء لـ«أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الاتحاد لم يتلق أي شكاوي بخصوص امتحانات شهر أبريل المجمعة بالنسبة لطلاب الصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

وأضافت «عبير» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي المجمع تضمن صعوبة في الأجزاء الخاصة بمادتي الفيزياء والكيمياء، وتباين في الآراء حول مستوي الجزء الخاص بالأحياء، مشيره إلى أن أولياء أمور الطلاب أجمعوا على صعوبة الفيزياء والكيمياء.

وأدي طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادى، اليوم، امتحان شهر أبريل المجمع وهو إمتحان نهاية العام الدراسى لطلاب سنوات النقل، حيث يشمل الإمتحان مواد اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الإجتماعية.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، ظهر اليوم، بالشعبة الأدبية اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.