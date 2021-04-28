شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتها الإجراءات الاحترازية .. غلق وتشميع 5 مقاهي و3 محلات وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات، والمطاعم، و«الكافيهات»، والمحلات بشوارع حى وسط لمتابعة مدى تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط إن الحملة أسفرت عن غلق عدد ٥ مقاهٍ و٣ محلات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوقيع غرامات مالية تقدر بـ٣٣ ألف جنيها، بالإضافة إلى ١١٥٠ جنيها غرامات لعدم ارتداء الكمامات وغرامة فورية ٢١٠٠ لشادر بدون ترخيص.

وأضاف «يوسف» أنه تم ضبط ٢٩ زجاجة كحول و٧علب كمامات مجهولة المصدر بأحدي الصيدليات، وتحرير ١٤ جنحة صحة لعدم توافر الاشتراطات الصحية وشهادة الصحة، وتحرير عدد ٧ محاضر أمن صناعي، وتحرير عدد ٢ محضر رصد بيئي وضبط عدد ١٩ حالة إشغال متنوع.

يشار إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه بشن حملات مكبرة داخل مدينة الإسكندرية، لرفع التعديات والإشغالات، ومتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين.

بالصور- لمخالفتها الاجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 5 مقاهى و3 محلات وسط الاسكندرية

بالصور- لمخالفتها الاجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 5 مقاهى و3 محلات وسط الاسكندرية

بالصور- لمخالفتها الاجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 5 مقاهى و3 محلات وسط الاسكندرية

بالصور- لمخالفتها الاجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 5 مقاهى و3 محلات وسط الاسكندرية