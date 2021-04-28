شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة قنا» يتفقد مستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، مستشفي الصدر بقنا، اليوم الأربعاء، وذلك للوقوف على سير العمل بالمستشفى والتأكد من حسن تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى رافقه الدكتور كمال همام مدير المستشفى.

وخلال الزيارة تفقد تاوضروس قسم الاستقبال وتأكد من تواجد نوبتجية الاستقبال وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى الصدر

كما تفقد قسم العزل بالمستشفى حيث اطمأن على المرضي المصابين بفيروس كورونا واطمأن على سلامتهم وتأكد من تنفيذ المستشفى لبروتوكول العلاج الخاص بهم.

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى الصدر

وخلال الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة شبكة الغازات واطمأن على توافر رصيد كافٍ من الأكسجين بالمستشفى، والتأكد من مستلزمات مكافحة العدوى بالمستشفى والتزام الفرق الطبية بتنفيذها بصورة جيدة.