شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2021 من البنوك والبريد والـATM والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب إعلان الحكومة أيام الأحد والاثنين القادمين إجازة رسمية، يتساءل أصحاب المعاشات (ما يزيد عن 10 مليون مستحق)، عن إمكانية صرف مستحقاتهم لشهر مايو، خلال فترة الإجازات وما بعدها.

وكشف مصدر مصرفي أنه من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 مايو صرف كافة المعاشات التي حولت على الحسابات البنكية الخاصة بأصحاب المعاشات، حيث يمكنهم الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد أنهت استعداداتها لصرف معاشات شهر مايو، بدءاً من يوم السبت 1 مايو وفق جدول زمنى.

ويتاح لأصحاب المعاشات فئة 1000 جنيه أو أقل بصرف معاشهم خلال يومي الأحد الموافق 2 مايو والاثنين 3 مايو.

فيما يُتاح لأصحاب المعاشات فئة (من 1000 إلى 2000 جنيه) لصرف مستحقاتهم يومي الثلاثاء 4 مايو والأربعاء 5 مايو، بينما يُتاح لأصحاب المعاشات فئة (من 2000 حتى 3000 جنيه) صرف معاشاتهم يومي الخميس 6 مايو والسبت 8 مايو، فيما يُتاح لأصحاب المعاشات الفئة التي يزيد معاشاتهم عن مبلغ 3000 جنيه، والأشخاص الذين يتخلفون عن موعد الصرف الخاص بهم في الأيام المحددة لهم، صرف معاشهم بدءاً من يوم الأحد الموافق يوم 9 مايو.

وجرى تجهيز ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، للتعامل مع الضغط المتوقع لصرف المعاشات من المستفيدين، ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM.

فيما نسقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع الهيئة القومية للبريد، لمنع أى تكدس وتزاحم على مكاتب البريد خلال شهر رمضان، على أن تكون عملية الصرف لجميع أصحاب المعاشات وفق إجراءات احترازية تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد نفت ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الصرف علي البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونية 2021 .