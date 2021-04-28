شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين للتعليم الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من القرارات والموضوعات بالمجلس التنفيذي في جلسته الشهرية، وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، وياسر سعد خداش، مدير إدارة المجالس المحلية،، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي على تعديل قرار التخصيص رقم ٤٩٧ بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٠م، بشأن إنشاء بريد بقرية السالمية بمركز ومدينة فوه إلى دور أرضي على نفقة الهيئة، على أن يتم تقدير مقابل حق الانتفاع للأرض بمعرفة اللجان المختصة، والموافقة على تخصيص مساحة ٤٠٢،٥م٢ أرض ملك الوحدة المحلية لقرية أبوغنيمة بمركز ومدينة سيدي سالم، لإقامة دار مناسبات عليها حيث صدر لها رخصة هدم رقم ٤ بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢١م، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة ٨٠م٢ أملاك دولة بقرية القليعة التابعة للوحدة المحلية لقرية الكفر الشرقي بمركز ومدينة الحامول، لإقامة وحدة شؤون اجتماعية عليها.

كما وافق المجلس التنفيذي على تحويل قطعة أرض بالقطعة ٧٨ مساحتها ١٣٠م٢ بقرية ابطو بمركز ومدينة دسوق من منافع عمومية إلى أملاك دولة خاصة، كما تمت الموافقة على تعديل قرار التخصيص رقم ١٨١لسنة ٢٠٢١م الخاص بمدرسة سخا الرسمية للغات، لتعديل المساحة من ١٦٥٣م٢ إلى ١٥٤٩،٨م٢ طبقاََ لشهادة الصلاحية الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة ٦ أفدنة و٦قيراط و٥، ٣سهم بحوض الرزق زمام جمعية مطوبس بمركز ومدينة مطوبس، والتي تم شرائها من ملاكها بمعرفة الوحدة المحلية، لتوسعة محطة رفع صرف صحي بمدينة مطوبس.

ووافق المجلس التنفيذي على إمكانية التنازل عن حق الانتفاع لقطع الأراضي للغير أو نقلها للورثة بمصيف بلطيم في ضوء الضوابط التي وضعتها الجهة الإدارية في الاجتماع المؤرخ في ١٣ مارس ٢٠٢١م.

كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد نجيب محي إمام الشناوي، على مدرسة دقميرة للتعليم الأساسي بقرية دميرة بمركز ومدينة كفر الشيخ، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمود محمد إبراهيم الصاوي، على المدرسة الإعدادية الحديثة بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية كفر الشيخ.

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