شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة الجرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة تعدٍ على أراضي ملك الدولة بمنطقة الجرف، يرافقه بعض من القيادات الأمنية وسكرتير المدينة وعدد من مديرى الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية.

وتمكنت الحملة من إزالة سور من الطوب الاسمنتى بمساحة ٧٥ مترا مربعا، بالمعدات التابعة للوحدة المحلية.

وأكد رئيس مدينة القصير أن الحملة جاءت ضمن نتائج توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر المتضمنة المتابعة اليومية لأراضى الدولة، ومنع المواطنين من التعدى عليها.

وأضاف أنه ليس هناك أحد فوق القانون، ومستمرون في وقف المخالفات البنائية بدون ترخيص، وردع المخالف بقوة القانون، وإزالة المخالفة بشكل فورى حتى سطح الأرض.

شارك في الحملة قوات الأمن المركزي وقسم شرطة القصير ووحدة المباحث ووحدة مرور القصير والحماية المدنية ومرفق الإسعاف.