شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة دهسًا بالإسكندرية: انقلبت عليها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقيت سيدة مصرعها دهسًا، الأربعاء، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي عليها أثناء محاولاتها عبور الطريق.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية الأول بلاغا يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل ضباط القسم وإدارة المرور ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن قائد السيارة حاول تفادى سيدة أثناء عبورها الطريق إلا أن السيارة انقلبت بحمولتها ودهس السيدة المشار إليها ما أدى لوفاتها.

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، والدفع بلودر لرفع السيارة والأعلاف وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

أثناء عبورها الطريق..مصرع سيدة في انقلاب سيارة أعلاف بطريق ب"صحراوي" الاسكندرية| صور

أثناء عبورها الطريق..مصرع سيدة في انقلاب سيارة أعلاف بطريق ب"صحراوي" الاسكندرية| صور

أثناء عبورها الطريق..مصرع سيدة في انقلاب سيارة أعلاف بطريق ب"صحراوي" الاسكندرية| صور

أثناء عبورها الطريق..مصرع سيدة في انقلاب سيارة أعلاف بطريق ب"صحراوي" الاسكندرية| صور

أثناء عبورها الطريق..مصرع سيدة في انقلاب سيارة أعلاف بطريق ب"صحراوي" الاسكندرية| صور

أثناء عبورها الطريق..مصرع سيدة في انقلاب سيارة أعلاف بطريق ب"صحراوي" الاسكندرية| صور

أثناء عبورها الطريق..مصرع سيدة في انقلاب سيارة أعلاف بطريق ب"صحراوي" الاسكندرية| صور