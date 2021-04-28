شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يقرر مد فترة تلقى طلبات تعيين عضوات من النيابة الإدارية لـ6 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلاً من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، ليوم 6 مايو 2021.

تأتي هذه الخطوة نظرًا لصدور قرارت رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية، اعتبارًا من غدا الخميس الموافق 29 أبريل، وحتي يوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي، أن ذلك في إطار حرص إدارة مجلس الدولة علي منح فرص متكافئة لجميع العضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلاً من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.