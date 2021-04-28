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مجلس الدولة يقرر مد فترة تلقى طلبات تعيين عضوات من النيابة الإدارية لـ6 مايو

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلاً من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، ليوم 6 مايو 2021. 

 

تأتي هذه الخطوة نظرًا لصدور قرارت رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية، اعتبارًا من غدا الخميس الموافق 29 أبريل، وحتي يوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021.

 

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي، أن ذلك في إطار حرص إدارة مجلس الدولة علي منح فرص متكافئة لجميع العضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلاً من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.

 

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مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة

 

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مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة

 

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مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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