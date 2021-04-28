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شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء ولادة لسيدة مصابة بكورونا بجامعة المنصورة بعد معاناة 14 عاما من العقم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق طبى بقسم النسا والتوليد بجامعة المنصورة، من إجراء حالة ولادة بمجمع العنايات المركزة المخصص لعزل الحالات المصابة بكوفيد 19، وهي أول ولادة تتم في شهر رمضان المبارك منذ افتتاح مجمع العنايات الجديد.
وتمت عملية الولادة القيصرية للسيدة التى تبلغ من العمر 36 عاما، و تعاني من عقم أولي 14 عاما حامل في الشهر التاسع بالحقن المجهري، وتعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة إصابتها بـ كورونا "كوفيد 19".
ونتج عن الولادة مولود تم تسليمه لذويه بعد الاطمئنان عليه و المريضة محجوزة بمجمع العنايات بالنقاهة بمستشفى جامعة المنصورة.
الفريق-الطبى-عقب-عملية-الولادة
المولود-مع-الفريق-الطبى