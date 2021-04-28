شكرا لقرائتكم خبر عن الأسقفية تكرم طبيبا كنديا تطوع 7 سنوات فى تدريب أطباء بمستشفى هرمل بمنوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم دكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدكتور شريف حنا استشارى الجراحة المصرى الكندى الذى جاء إلى مصر خصيصًا ليقضى 7 سنوات لتدريب الأطباء تطوعًا بمستشفى هرمل التابعة للكنيسة حيث نظمت الكنيسة حفلًا لتكريمه بحضور السفير الكندى.



تكريم الطبيب

وقال الدكتور شريف عن تكريمه: لقد قضيت 7 سنوات لخدمة مصر وتدريب وتعليم الأطباء المصريين بمعايير عالمية وتدريبهم على أساليب الجراحة المتطورة، مضيفًا: شرف لى تكريم رئيس الأساقفة دكتور منير حنا لى اليوم.



جانب من التكريم

واستكمل: أجريت أكثر من 900 عملية جراحية على مدار السبع سنوات، ولقد كان تحديا كبيرا أن آتى إلى مصر فى عام 2013 بسبب الظروف السياسية التى كانت تمر بها البلاد حيث كانت تعيش سحابة سوداء في زمن الإخوان ولكن بدعم من أسرتى كنت قادرا ليس فقط على أداء العمليات الجراحية ولكن لتحقيق الهدف الأسمى وهو تدريب الجراحين المصريين على إجراء آلاف العمليات.

واختتم دكتور شريف: كان وقتًا مميز ًا للغاية فى مصر بدعم ومساندة كل من دكتور منير حنا رئيس الأساقفة ودكتور سمير رزق الله مدير مستشفى هرمل منوف.



جانب من حفل التكريم

ومن جانبه قال دكتور منير حنا رئيس الكنيسة في حفل توديع استضافه أمس إن دكتور شريف تخرج فى كلية الطب جامعة القاهرة ثم سافر إلى كندا ليحصل على درجتى الماجستير والدكتوراة في الجراحة حتى قرر أن يلبى نداء وطنه ويعود ليدرب الأطباء المصريين ويجري مئات العمليات الجراحية لمدة ٧ سنوات وهو أمر لم يكن يحدث دون دعم زوجته.

وأعرب لويس دوماس السفير الكندى بمصر عن سعادته بالخدمة التى قدمها الدكتور شريف فى مصر وتمثيله لكندا عبر الجراحات التى أجراها ومن خلال تدريب الأطباء طوال 7 سنوات قضاها بمصر مؤكدًا إن الدكتور شريف هو أيضا سفير لكندا بمصر

وأكد السفير إن الشعب المصرى مرحب ودافئ وتكريم الدكتور شريف خير دليل على ذلك.