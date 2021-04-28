شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: أجهزة ضخ الأكسجين بديل الأسطوانات متوفرة بكميات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الزيادة المستمرة في أعداد الحالات المصابة بكورونا يقابله زيادة الحالات التي تدخل المستشفيات والرعاية المركزة، داعيًا المواطنين بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الفيروس.

وبسؤاله عن توافر الأكسجين داخل المستشفيات، رد قائلا: " الأجهزة متوفرة وموجودة ، ويوجد أجهزة توليد الأكسجين للمرضى فى المنازل حيث يتم اتصالها بالكهرباء وتضخ أكسجين طبي وليس بالضرورة اللجوء إلى الاسطوانات، وتم توفيرها بكميات كبيرة، فضلا عن أجهزة التنفس الصناعي المساعدة التي دخلت الخدمة ، وتحد من استخدام أجهزة التنفس الصناعي وتعطى حماية للمرضى ونتائج أفضل".

وعن ملف التطعيمات، أضاف مستشار الرئيس في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" أن الدولة مهتمة للغاية بملف التطعيمات وتنويع مصادرها من حيث الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاحات خاصة مع بداية الإعلان عن بدء توفير اللقاحات عالميا، مشددا على عدم وجود أي عائق مادى أو لوجيستي للحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن العلاقات القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني ساهم في دعم مصر بكميات من اللقاح، منوها بأن مصر على تواصل مع مؤسسات دولية منوط بها توفير اللقاحات لدول العالم، فضلا عن التواصل مع الاتحاد الأفريقي واللجنة المختصة للحصول على عدة ملايين من اللقاحات الأخرى.

ونصح "تاج الدين" المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات حال توفيرها، قائلا: "اللقاحات مهمة وتساهم بشدة في تقليل المشاكل الكبيرة التي تصيب الجهاز التنفسي، ..قد يصاب شخص حصل على اللقاح لكن تكون مضاعفات بسيطة".