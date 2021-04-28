شكرا لقرائتكم خبر عن أجرى 900 عملية في 7 سنوات.. رئيس أساقفة الإسكندرية يُكرم جراحًا كنديًا درّب الأطباء المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأربعاء، الدكتور شريف حنا استشاري الجراحة المصري الكندي الذي جاء إلى مصر خصيصًا ليقضي 7 سنوات لتدريب الأطباء تطوعًا بمستشفى هرمل التابعة للكنيسة حيث نظمت الكنيسة حفلًا لتكريمه بحضور السفير الكندي.

وقال الدكتور شريف حنا عن تكريمه إنه «قضيت سبع سنوات لخدمة مصر وتدريب وتعليم الأطباء المصريين بمعايير عالمية وتدريبهم على أساليب الجراحة المتطورة، مضيفًا: شرف لى تكريم رئيس الأساقفة دكتور منير حنا لى اليوم».

وأضاف: «أجريت أكثر من 900 عملية جراحية على مدار السبع سنوات، ولقد كان تحديا كبيرا أن آتى إلى مصر في عام 2013 بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد حيث كانت تعيش سحابة سوداء في زمن الإخوان ولكن بدعم من أسرتى كنت قادرا ليس فقط على أداء العمليات الجراحية ولكن لتحقيق الهدف الأسمى وهو تدريب الجراحين المصريين على إجراء آلاف العمليات».

واختتم: «كان وقتًا مميزًا للغاية في مصر بدعم ومساندة كل من الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة ودكتور سمير رزق الله مدير مستشفى هرمل منوف».

من جانبه، قال الدكتور منير حنا رئيس الكنيسة في حفل توديع استضافه، إن الدكتور شريف تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم سافر إلى كندا ليحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الجراحة حتى قرر أن يلبي نداء وطنه ويعود لتدريب الأطباء المصريين ويجري مئات العمليات الجراحية لمدة ٧ سنوات وهو أمر لم يكن يحدث دون دعم زوجته.

فيما أعرب لويس دوماس السفير الكندي بمصر عن سعادته بالخدمة التي قدمها الدكتور شريف في مصر وتمثيله لكندا عبر الجراحات التي أجراها ومن خلال تدريب الأطباء طوال سبعة سنوات قضاها بمصر، مشيرًا إلى أن الدكتور شريف هو أيضا سفير لكندا بمصر، مؤكدًا أن «الشعب المصري مرحب ودافئ وتكريم الدكتور شريف خير دليل على ذلك».

أجرى 900 عملية جراحية .. رئيس أساقفة الاسكندرية يٌكرّم طبيبًا كنديا تطوع لتدريب الجراحين بمصر 7 سنوات (صور)

أجرى 900 عملية جراحية .. رئيس أساقفة الاسكندرية يٌكرّم طبيبًا كنديا تطوع لتدريب الجراحين بمصر 7 سنوات (صور)

أجرى 900 عملية جراحية .. رئيس أساقفة الاسكندرية يٌكرّم طبيبًا كنديا تطوع لتدريب الجراحين بمصر 7 سنوات (صور)

أجرى 900 عملية جراحية .. رئيس أساقفة الاسكندرية يٌكرّم طبيبًا كنديا تطوع لتدريب الجراحين بمصر 7 سنوات (صور)