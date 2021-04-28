شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس جهاز القاهرة الفاطمية يتفقدان ممشى النيل ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، اجتماعًا بحضور اللواء المهندس وائل مصطفى، رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء ممشى نهر النيل ببنها بالقطاع الثاني والثالث

وناقش محافظ القليوبية نسب التنفيذ والمعوقات التي تتسبب في بطئ الأعمال، موجهًا بدفع الأعمال والتعاون التام بين أجهزة المحافظة، والتسهيل وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع بالكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي المشروع اهتمامًا بالغًا، وهناك دعمًا كاملا من القيادة السياسية لتطوير الممشى، من منطلق حق الشعب المصري في رؤية نهر النيل كمتنفس حضاري لهم.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ القليوبية الشركة المنفذة أن لا يقل عرض الممشى عن 5 أمتار في كل القطاعات، والتنسيق مع جهات الولاية في حالة وجود إشغال لسرعة دفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة لافتتاح المشروع في أقرب وقت ممكن.

وتابع محافظ القليوبية الاجتماع بجولة تفقدية للممشى تفقد خلالها المعوقات عند نادي الري، حيث تم التنسيق مع وكيل وزارة الري لتوسعة الممشى في هذه المنطقة إلى 5 أمتار، ونقل كابلات الكهرباء والبدء في إنشاء مدخل الممشى من أمام مبنى مجلس مدينة بنها.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على أبوعقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور وليد أحمد محمد من كلية هندسة شبرا ورئيس مدينة بنها ووكيل وزارة الري والكهرباء ومديري عام الري ومركز معلومات الشبكات الأرضية والشؤون الهندسية والطرق والمكتب الفني.

محافظ القليوبية ورئيس جهاز القاهرة الفاطمية يتابعان مشروع ممشى النيل ببنها لتذليل العقبات

محافظ القليوبية ورئيس جهاز القاهرة الفاطمية يتابعان مشروع ممشى النيل ببنها لتذليل العقبات

محافظ القليوبية ورئيس جهاز القاهرة الفاطمية يتابعان مشروع ممشى النيل ببنها لتذليل العقبات

محافظ القليوبية ورئيس جهاز القاهرة الفاطمية يتابعان مشروع ممشى النيل ببنها لتذليل العقبات

محافظ القليوبية ورئيس جهاز القاهرة الفاطمية يتابعان مشروع ممشى النيل ببنها لتذليل العقبات

محافظ القليوبية ورئيس جهاز القاهرة الفاطمية يتابعان مشروع ممشى النيل ببنها لتذليل العقبات

محافظ القليوبية ورئيس جهاز القاهرة الفاطمية يتابعان مشروع ممشى النيل ببنها لتذليل العقبات