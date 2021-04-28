شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يوفّر 80 طن مواد غذائية ودواجن لـ6 آلاف أسرة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قوافل صندوق تحيا مصر، عملها لليوم السادس عشر على التوالي، توفير المواد الغذائية والدواجن لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، الأربعاء، قافلة أبواب الخير التي تتضمن 72 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 8 أطنان من الدواجن ليتم توزيعها على 6 ألف أسرة مستحقة في عدة مناطق بالمحافظة منها: قرية الاتحاد، والعزبة الخضراء، وبرج مغيزل، وعزبة القصابي، وسنديون، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

من جانبه قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن حملة أبواب الخير، توفر الاحتياجات المعيشية للأسر الأولى بالرعاية المدرجة على قوائم وزارة التضامن الاجتماعي، للتخفيف عن كاهلهم خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن كل أسرة تحصل على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي و23 مؤسسة مجتمع مدني على مستوى الجمهورية، لتقاسم الأدوار وضمان إمداد أكبر عدد من الأسر بالمواد الغذائية لأكبر فترة ممكنة خلال الشهر الكريم.

وأوضح عبدالفتاح أن حملة أبواب الخير إحدى أنشطة الصندوق التي ينفذها لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن قوافل الحملة قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 374 ألف أسرة في 22 محافظة حتى الآن هي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، ودمياط، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ .

في ذات السياق توفّر الحملة 33500 وجبة يوميا لإفطار الصائمين في 16 محافظة، ويتم توزيعها على عدد من الفئات منها: المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.