شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوجه الشكر للعاملين بوزارة البيئة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالشكر لوزارة البيئة والعاملين على جهودهم في دمج السياسات البيئية التي تهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حيث تساهم تلك الفاعليات في ارتفاع مؤشرات الوعي بالمخاطر البيئية وتوعية قطاع كبير من المواطنين بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية أثناء «ساعة الأرض» للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تحقيق هذا العام وفر محقق في إنتاج الطاقة الكهربية بما يقدر 180 ميجاوات- ساعة نتيجة مشاركة مصر في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار «ساعة الأرض» هذ العام ٢٠٢١، وذلك خلال نهاية الشهر الماضي من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء.

وتعد ساعة الأرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.