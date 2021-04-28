شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يطمئن على اختتام امتحانات طلاب النقل في يومها الأخير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأربعاء، على ختام أعمال الامتحان الورقى المجمع لشهر أبريل 2021، والتي كانت قد بدأت الإثنين الماضي وتختتم، اليوم، بأداء طلاب الصف الرابع الابتدائي للامتحان وعددهم 76 ألف و89 طالباً وطالبة، والصف الأول الإعدادي وعددهم 46 ألف 859 طالباً، والصفين الأول والثاني الثانوي والفني والتي عقدت ورقيا ووسط إجراءات احترازية على مدار 3 أيام متتالية.

جاء ذلك خلال تواصل سهام يوسف وكيلة الوزارة مع المحافظ، والتي أشارت إلى تفقدها «صباح اليوم» لجان الامتحانات ببعض المدارس،لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ وتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عقد امتحانات صفوف النقل والتي تعقد بنظام الامتحان الورقى المجمع متعدد التخصصات «في يوم واحد» لكل صف.

وأشارت إلى قرار الوزارة بأن امتحان شهر أبريل هو آخر متحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي إيذاناً بانتهاء العام الدراسي 2020/2021 لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية، وذلك باستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.