شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب طفح المجاري.. «مياه القليوبية»: تسليك خطوط الصرف الصحي بقرية بهادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصحي في القليوبية بسرعة التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والاستجابة الفورية لها، حيث قامت المهندسة فاتن عثمان، مدير فرع القناطر الخيرية، بمتابعة شكوى أهالي قرية بهادة حول وجود انسداد بشبكات الصرف الصحي ببعض شوارع القرية ووجود طفح مياه في الشوارع، وعلى الفور قام فريق العمل بالفرع للوقوف على حل شكاوى المواطنين من تسليك وتطهير لشبكات الصرف الصحي بمعدات الشركة وسحب وإزالة المياه المتراكمة بالقريه وتشغيل الخدمه مرة أخرى بشكل جيد.

وواصلت شركة مياه الشرب أعمالها لخطة التسليك والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالشركة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتسليك، وبالتنسيق مع فرع القناطر الخيرية وتم تسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي بقرية أبو الغيط.

كانت شركة مياه القليوبية قد نظمت قافلة مائية لمبادرة «حياة كريمة» في مدينة بشبين القناطرلاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة

ووجهت الشركة قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحية بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه وسلامتها.

تسليك خطوط الصرف الصحى بقرية بهادة

تسليك خطوط الصرف الصحى بقرية بهادة

تسليك خطوط الصرف الصحى بقرية بهادة