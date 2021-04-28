شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يقود حملة بالمعتمدية وبرك الخيام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مساء الثلاثاء، حملة لرفع القمامة والإشغالات وتطهير وتعقيم شوارع الوحدة المحلية لقرية المعتمدية وبرك الخيام بنطاق مركز ومدينة كرداسة.

وذلك في إطار بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بتكثيف أعمال رفع تجمعات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع والميادين لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين.

وقال «الشهابي» في تصريحات صحفية، إن الحملة تهدف إلى رفع تراكمات القمامة والأتربة واعمال تجريد وتطهير وتعقيم داخل قريتي المعتمدية وبرك الخيام، موجهًا بتكثيف الورديات والعمل على مدار اليوم لرفع القمامة أولا بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة بمختلف مراكز والمدن المحافظة بناءاً على توجيهات السيد اللواء / المحافظ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

كما تفقد أعمال رصف طريق المعتمدية الرئيسي، مشددًا على استلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة طبقا لأعمال الطرح والترسية والتقي بعدد من الأهالي للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى القرية، وتابع تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية بطريق المعتمدية الرئيسي.