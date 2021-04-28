شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٢١ طن لحوم وأسماك ودواجن فاسدة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٢١ طن لحوم وأسماك ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم ودواجن متنوعه غير صالحة للإستهلاك الآدمي وذلك من خلال حملات مكثفة تم شنها في شهر رمضان على محلات الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت ومصانع الأسماك وثلاجات تابعه لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين خاصة في شهر رمضان المعظم لما تشهده الأسواق من إقبال للمواطنين على الأسواق .

ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت لمواجهة جشع بعض التجار والتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين حفاظآ على سلامتهم .

كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات والمرور الدوري لمتابعة الإلتزام بتطبيق مواعيد الفتح والإغلاق الجديدة والإجراءات الإحترازية والوقائية لإحتواء إنتشار فيروس كورونا وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال الغير ملتزمين .

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير عدد ٦٢ محضر مخالفة ضد المخالفين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم .