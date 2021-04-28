شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمات الطبية لـ 1310 حالة بقرية المطاهرة الشرقية بابوقرقاص بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة نفذت ، أعمال القافلة الطبية بقرية المطاهرة الشرقية التابعة لمركز ابوقرقاص، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، خلال يومي 26و27 من ابريل الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1310 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكداً على استمرار جهود مديرية الصحة لتنظيم القوافل الطبية للوصول لجميع الفئات المستهدفة من المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 222 حالة جراحة، 324 حالة أطفال، 240 باطنة، 84 نساء، 43 تنظيم اسرة، 65 اسنان، 211 جلدية، 121 حالة انف واذن، الى جانب انه تم اجراء 66 تحاليل مختلفة واجراء 3 حالات اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 148 متردد وتم إجراء خلع اسنان لـ 4 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 27 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 76متردد وذلك باستخدام 11 عيادة طبية متنقلة