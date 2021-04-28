شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة 730 عقارًا بمنطقة بطن البقرة العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، إنه تم هدم 53 عقارًا عشوائيًا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، وإخلاء وتسكين 156 أسرة حتى الآن تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، الأربعاء، الأعمال الجارية لإزالة 730 عقارًا بمنطقة بطن البقرة العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأوضح «عبدالعال» أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتي في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل، وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية، مضيفًا أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي ينقل لها المواطنون مؤثثة ومزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس).

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة وغير الآمنة في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

ولفت محافظ القاهرة إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه يجري الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقي سكان العشوائيات الخطرة إليها، بالإضافة للمشروعات القائمة بالفعل كالأسمرات وروضة السيدة زينب والمحروسة 1، 2، وأهالينا