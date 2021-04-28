شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ إنشاء وتطوير المدارس المدرجة ضمن حياة كريمة بالحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمدارس المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير المنشآت التعليمية وإنشاء مدارس جديدة، لإحداث نقلة تعليمية مميزة لأبناء مركز ومدينة الحسينية وتقديم تعليم جيد لهم.

أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، لافتاً إلى أنه تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية ضمن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية، وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 12 مدرسة ما بين انشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعة، بتكلفة 63 مليون و330 ألف جنيه لإضافة 143 فصل جديد، لافتا إلى أنه تم تجهيز المستندات اللازمة لإسناد اعمال انشاء وتوسعة 5 مدارس بقري قصاصين الشرق، والإخيوة، وجزيرة سعود، ومنشأه أبوعامر بمركز الحسينية، لإضافة 52 فصل مدرسي وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين، ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري عمل الدراسات الخاصة بأعمال طرح واسناد أعمال انشاء وتطوير 10 مدارس بقري «جزيرة سعود – بشارة الطحاوي – قصاصين الشرق – الحمادين – المناجاه الكبري – الملكيين القبلية» بمركز الحسينية، لإضافة 138 فصل جديد ومطور وبتكلفة 13 مليون و199 ألف جنيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، ورئاسة مركز ومدينة الحسينية، لتطوير قطاع التعليم وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها

وأضاف أنه تم الإنتهاء من أعمال التسليم الإبتدائي لمدرسة العمدة رأفت فياض للتعليم الأساسي، بقرية الجمالية والمقامة بتكلفة 8 مليون و630 ألف جنيه، وتضم 22 فصل مدرسي، ومدرسة السادات الابتدائية بقرية جزيرة سعود بعد الانتهاء من تطوير 6 فصول بتكلفة 3 مليون و790 ألف جنيه.