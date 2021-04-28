شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 185 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى أمس بلغ 185364 طنا و386 كيلو قمح، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمحا هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 408 آلاف و898 فدانا، وأنه تم حصاد 127626 فدانا حتى الآن.

وناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.