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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، برفقة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، فى مدينة دمنهور لمتابعة سير امتحانات سنوات النقل فى آخر أيام الامتحانات، وشملت لجان مدراس السيدة زينب الابتدائية ودمنهور الثانوية بنات والجمهورية الاعدادية بنات.

وشددت نائبة محافظ البحيرة على ضرورة التاكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة للطلاب، وعزل أى طالب يتم الاشتباه فى إصابتة أو مخالطتة لشخص مصاب.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائى فى محافظة البحيرة البالغ 144 ألفًا و478 طالبًا وطالبة امتحان شهر أبريل، كما أنهي طلاب الصف الأول الإعدادى والبالغ عددهم 120 ألفًا و57 طالبًا وطالبة الإمتحان المجمع.

وأنهي طلاب الصفين الأول الثانوي البالغ عددهم 35 ألفًا و227 طالبًا وطالبة، وطلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم 30 ألفًا و443 طالبًا وطالبة، إمتحان اليوم الأخير.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إلي قيام مديري الادارات التعليمية بجولات ميدانية لمتابعة سير الامتحانات، ورصد ما يعترضها من معوقات، وابلاغ غرفة العمليات المركزية بأي مشاكل ربما تعوق أداء الامتحانات.

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)

نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات وغرف العزل المدرسي فى اليوم الأخير (صور)