شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 36 منشأة مخالفة في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمنيا القمح، والقنايات، والحسينية، وأولاد صقر، وصان الحجر، وكفر صقر، حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ٣٦ منشأة غذائية بمراكز ومدن الحسينية، وأولاد صقر، وكفر صقر، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام أكثر من طن ونصف أغذية مختلفة، حيث تم ضبط ٣٤ كجم أغذية منها ١٦ كجم لحم مفروم، عبارة عن «٣٢ طبق لحم مفروم زنة الطبق ٥٠٠ جرام»، و١٨ كجم كبدة مجمدة عبارة عن «٣٦ طبق كبدة زنة الطبق ٥٠٠ جرام»، لعدم تدوين أي بيانات عليها، وتم إعدام طن و٦٧٥ كجم، بالإضافة إلى ١٠٠٠ عبوة زبادي قبل توزيعها على الأسواق، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وكذلك سحب ١٨٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، كما تم تحرير ١١٠ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.