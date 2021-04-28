شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر البحر الأحمر» يشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، عن قيام قسم الزراعة، بالمشاركة بتلك المبادرة والتي بدأت فاعلياتها بمدينة رأس غارب لتستكمل باقي المدن الفترة المقبلة وتشجير لبعض النباتات والشجيرات بمعاهد رأس غارب، ومركز شباب رأس غارب، بالتنظيم مع مدير إدارة رأس غارب الأزهرية.

جاء ذلك استكمالا لمبادرة «اتحضر للأخضر» بمحافظة البحر الأحمر لنشر الوعي البيئي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030؛ والتي تهدف لترسيخ مبادئ الحفاظ على البيئة واستغلال موارده الاستغلال الأمثل.