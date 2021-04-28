شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ الشرقية يصدر قرارًا بحركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بديرب نجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 2411 لسنة 2021 بإعادة تنظيم العمل بين كل من أحمد محمد محمد فاضل، القائم بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بدبيج، للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو، وعبدالسلام محمد السيد، القائم بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة القروية بصافور، للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بصفط زريق، والسيد عبدالظاهر السيد، رئيس الوحدة المحلية القروية ببهنيا، للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بدبيج.

كما شمل القرار عبدالفتاح حامد عبدالفتاح، القائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بصفط زريق، للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية ببهنيا، ومحسن محمد الشحات، القائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالعصايد، للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبرة، وشيرين محمد عاطف، القائمة بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو، للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالعصايد، وحنان سلامة حسن، سكرتير الوحدة المحلية القروية بصافور، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بصافور لحين شغلها بالطرق القانونية.

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف السيد محمد إسماعيل، من العمل بوظيفته الحالية رئيس الوحدة المحلية القروية قرموط صهبرة، وعودته للعمل لرئاسة المركز على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء الوحدات المحلية القروية، وإعادة تنظيم العمل بينهم للصالح العام، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.