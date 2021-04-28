شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق الحسنة- القصيمة بوسط سيناء بعد إزالة الرمال والأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء عن فتح طريق «الحسنة/القصيمة»، بمنطقة وسط سيناء، بعد إزالة الرمال والأتربة من عليه، حرصًا على سلامة المسافرين.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية في مجلس المدينة لإزالة الأتربة والرمال من على طريق«الحسنة/القصيمة»، لتسهيل الحركة على الطريق وحفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف أنه تم فتح الطريق والتأكد من عودة حركة السير عليه بطريقه سليمة وامنة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار الإهتمام والجهود المبذولة رئيس المركز والمدينة حرصاً على سلامة جميع المواطنين وحفاظآ على أرواحهم.