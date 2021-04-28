ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة الدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك" بالقاهرة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة) وبحوزته آلة حادة "مقص معدني" حال شروعه في سرقة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحد الأشخاص بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وذلك حال توقفها بدائرة القسم ، كما ضبط بحوزته دراجة نارية وبالكشف الفني عليها تبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط).

بمناقشته عن مصدر الدراجة النارية الثانية المضبوطة بحوزته أقر بسرقتها بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليه الأول تعرف على الدراجة، واتهمه بالشروع في سرقتها، وجاري استدعاء المجني عليه الثاني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.