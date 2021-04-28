بتعاملات 5 ملايين جنيه.. ضبط عامل لتجميع مدخرات المصريين بالخارج بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل لتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 5 مليون جنيه بسوهاج .

كانت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أفادت بقيام أحد الأشخاص – شقيقه" يعمل بإحدى الدول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب المتهم الأول بإحدى البنوك ، وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات مع المتهم.

وفى سياق متصل، أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصري مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (260٫000- مائتان وستون ألف ريال سعودي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.