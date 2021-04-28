"الأمن العام": ضبط 177 قطعة سلاح ناري و190 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 177 قطعة سلاح ناري، و190 قضية مخدرات، وتنفيذ 83405 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 5 متهمين، وارتكبوا 5 حوادث متنوعة، و25 متهمًا من ممارسي أعمال البلطجة الأمن، و232 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 دراجات نارية، و17826 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.