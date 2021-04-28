"الأحوال المدنية" يواصل توجيه المأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي (لمواطنة بإحدى المستشفيات بالقاهرة)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بها وتسليمها لها.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوي القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.