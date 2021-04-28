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الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بطفلة في البحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة بطفلة في البحيرة والقت القبض على مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان لها: "إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض ( طفلة- مقيمة في شبراخيت في البحيرة لواقعة تحرش على يد أحد جيرانها".

وأضافت: "بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بقيام جارها (عامل زراعي – مقيم بذات الناحية) باستدراج نجلتها (4 سنوات) إلى منزله المواجه لمنزلهما بدعوى اللهو معها والتحرش بها".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيام المتهم المذكور بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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